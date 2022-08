Al DonnaFugata Film Festival protagonisti l'attore Antonio Catania e la guest director Antonietta De Lillo

L’attore Antonio Catania e la guest director Antonietta De Lillo (al centro nella foto) protagonisti giovedì sera del DonnaFugata Film Festival in corso di svolgimento al castello di Donnafugata fino a domenica. Questo sabato, nell’antico maniero, con Giorgio Glaviano si parlerà degli sceneggiatori, figura fondamentale per la nascita dei film, mentre domenica sarà ospite Paola Quattrini prima di concludere in musica con le note da oscar insieme alla Chroma Ensemble. In mezzo, ancora tantissime nuove proiezioni di film, cortometraggi, documentari secondo la selezione effettuata dal direttore artistico Andrea Traina.