Covid, nel Ragusano meno positivi al virus ma altro decesso

Diminuiscono ancora i positivi al Covid nel Ragusano ma, nelle ultime 24 ore, si registra un altro decesso che porta il numero dei morti a 608: è morta, infatti, una donna di 85 anni di Ragusa. I positivi, in totale, sono 2.746: 2706 si trovano in isolamento domiciliare, 40 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 60 Acate, 80 Chiaramonte, 224 Comiso, 24 Giarratana, 105 Ispica, 524 Modica, 37 Monterosso,

178 Pozzallo, 669 Ragusa, 103 Santa Croce Camerina, 165 Scicli, 537 Vittoria.