Scicli, incidente sulla provinciale 40: sequestrata salma di Cristina Donzella

Non è stata ancora restituita alla famiglia la salma della 60enne sciclitana, Cristina Donzella, morta giovedì a causa di un incidente stradale autonomo sulla provinciale Sampieri-Scicli. La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica, dove la poveretta è stata trasportata in gravissime condizioni dopo l'incidente. La Procura di Ragusa ha disposto il sequestro della salma, in attesa di ulteriori accertamenti. La morte di Cristina Donzella ha destato dolore e sgomento a Scicli dove era molto conosciuta e stimata.