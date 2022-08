Multa di oltre 14 mila euro a parcheggiatore abusivo di Porta Nuova a Marsala

Il posteggiatore abusivo che notoriamente operava a Marsala nella zona di Piazza della Vittoria (Porta Nuova) è stato condannato dal Tribunale di Marsala alla pena di 14.625 euro di ammenda in relazione ai reati di violazione del Daspo e di reiterato esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo. Intanto prosegue, da parte della Polizia Municipale, l'attività di vigilanza nei confronti del medesimo soggetto, così come nei riguardi di altri soggetti che svolgono sul territorio l'attività di parcheggiatori abusivi e vengono ripetutamente sanzionati e segnalati, aggravando così la ulteriormente la loro posizione. "La presenza degli abusivi nel territorio costituisce una piaga sociale grave, radicata e diffusa in molte città, soprattutto nell'Italia meridionale. Si tratta di una pratica riprovevole che non potrà mai essere sconfitta attraverso la mera attività repressiva svolta dalle forze di polizia, senza il concorso attivo della cittadinanza la quale è chiamata a svolgere un ruolo cruciale nel contrasto al fenomeno, rifiutando di elargire alcun corrispettivo e inoltre denunciando le loro richieste presso gli organi di polizia presenti nel territorio", si legge in una nota della Polizia Municipale di Marsala.