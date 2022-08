Floridia, rabbia nel quartiere Marchesa: la piazzetta in abbandono

Soltanto degrado nel quartiere della Marchesa a Floridia dove i residenti hanno più volte protestato per l'incuria nell'unica zona a verde e dedicata ai più piccoli del rione. La piazzetta della Marchesa è piena di sterpaglie e inaccessibile da parte dei bambini ed i loro genitori. Ma anche i giochi nel Parco sono fuori uso, tant'è che l'amministrazione comunale ha dovuto piazzare una transenna per evitare l'uso di uno scivolo. Della questione - affermano le donne del quartiere - abbiamo informato prima due consiglieri della maggioranza, ma anche il sindaco è al corrente del disagio del quartiere. Per ripulire la piazzetta della Marchesa non ci vogliono grossi interventi economici, ma la buona volontà dell'assessore al ramo che dovrebbe incaricare l'impresa che cura il verde per riportare la Marchesa alla normalità. Al momento nessuno ha mosso un dito. Ricordiamo al sindaco Carianni, sensibile ai problemi dei suoi concittadini, che il quartiere non è popolato da cittadini di serie B.