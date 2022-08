Scoperte due piantagioni di marijuana a Carini: 51enne ai domiciliari

I carabinieri della compagnia di Carini hanno arrestato in flagranza un 51enne accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Con il supporto aereo dei militari del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri, è stata individuata, in un appezzamento di terreno di proprietà dell'indagato, fuori dal centro abitato, un'estesa piantagione di cannabis indica composta da 451 piante aventi fusto tra i 70 ed i 200 centimetri pronte per la raccolta, nascoste tra altre coltivazioni e irrigate con apposito impianto collegato all'abitazione dell'indagato.

L'uomo è stato arrestato e il gip ha disposto i domiciliari. Non distante da quel terreno è stata trovata una piantagione con 85 piante tra i 100 ed i 120 centimetri, anch'esse pronte per la raccolta. Sono in corso le indagini per identificare il proprietario della coltivazione.

Parte della droga è stata campionata e, successivamente, inviata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli esami tecnici. Il restante quantitativo è stato distrutto sul posto, su disposizione dell'autorità giudiziaria.