Regionali, Riccardo Gennuso: "Forza Italia? la mia casa naturale" (VIDEO)

Riccardo Gennuso, giovane imprenditore della provincia di Siracusa, che vive ed abita a Rosolini, in corsa per le Regionali del 25 settembre 2022, è in piena campagna elettorale per cercare di conquistare uno scranno a Sala d'Ercole. Correrà con il simbolo di Forza Italia, coronando così un sogno che aveva quand'era ancora ragazzo. Lo fa con un video messaggio che dimostra capacità e freschezza del candidato. Riccardo Gennuso, però, vuole ringraziare chi oggi gli ha dato fiducia. Dal coordinatore regionale degli azzurri, Gianfraco Miccichè a quello provinciale, Bruno Alicata, all'ex ministra Stefania Prestigiacomo. “Sono in Forza Italia – ha detto Riccardo Gennuso – e mi sento a casa mia. Da sempre ho condiviso i valori della democrazia e della libertà. Adesso dobbiamo dimostrare la nostra forza anche sul campo”.

IL VIDEO MESSAGGIO