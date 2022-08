Adrano Summer Festival in scena I Sansoni con "Fratelli...ma non troppo"

Martedì 9 agosto sul palco dell’Adrano Summer Festival (prodotto da DalVivo Produzioni) I Sansoni andranno in scena con “Fratelli… ma non troppo”: il duo comico ha conquistato il pubblico a suon di risate con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli 3 anni su tutte le piattaforme digitali (Facebook, Youtube, Instagram e TikTok) – grazie al contenuto “IO non SONO RAZZISTA, però…” che, da solo, ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 all’Arena dell’Etna di Adrano - CT – posto unico 15,00 euro)

Fratelli nella vita e sul lavoro I Sansoni, nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone, hanno due personalità totalmente contrapposte. Durante la loro crescita, queste diversità sfociano nelle classiche liti fraterne fino a quando entrambi si trovano a fare i conti con la realtà del mondo del lavoro; Federico per trovare lavoro è costretto ad andare via dalla sua terra. Deciderà di lasciare la sua Sicilia e suo fratello Fabrizio, nonostante tutto?

Attori e creator siciliani, I Sansoni raccontano con estrema ironia il loro rapporto fraterno, affermando che in ogni famiglia c’è sempre un fratello più furbo e un altro sulle nuvole, un fratello che vuole sempre avere ragione e l’altro che subisce, un fratello più buono e l’altro un po’ meno