L’Orchestra a plettro Città di Taormina per la prima volta a Palazzolo Acreide

È uno degli eventi più attesi della stagione concertistica dell’Associazione Culturale Mascagni. Per la prima volta a Palazzolo Acreide si esibirà l’Orchestra a plettro Città di Taormina, in occasione del sesto appuntamento della stagione. Considerata una delle più antiche formazioni a plettro presenti in Italia, fondata agli inizi del Novecento, l’Orchestra a plettro Città di Taormina possiede un vasto repertorio. Dalla musica

originale per strumenti a plettro fino alle trascrizioni dal repertorio classico, sinfonico, operistico, popolare, della musica per film, fino ai classici della canzone siciliana e napoletana. L’Ensemble è composto da mandolini, mandole, mandoloncelli, chitarre e contrabbasso. In più di cento anni di storia, l’Orchestra a plettro si è esibita in numerosi concerti in Italia e nel mondo e negli ultimi anni ha avviato prestigiose collaborazioni. Negli anni Sessanta, grazie all’intuizione del maestro Cosimo Aucello, nacque la prima scuola di mandolino e chitarra dell’Orchestra. Da essa si sono formate e continuano a formarsi ancora oggi generazioni di musicisti. Dal 2008 l’Orchestra è diretta dal pianista Antonino Pellitteri. Diplomato in pianoforte al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, ha frequentato i prestigiosi “Corsi speciali” tenuti da Bruno Canino alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, conseguendo il Diploma di Alto Perfezionamento in Musica da Camera con Pianoforte. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali ottenendo importanti riconoscimenti. A esibirsi con l’Orchestra ci sarà anche il soprano e compositrice Francesca Adamo Sollima. Ha frequentato masterclass e corsi di perfezionamento dedicati alla tecnica vocale e al repertorio. Ha approfondito gli studi sulla lirica francese e la romanza da salotto italiana, nonché il repertorio rinascimentale e barocco, il Lied tedesco, il repertorio contemporaneo da camera e per voce sola. Dal 2010 costituisce un duo con la madre, Donatella ollima, pianista e didatta del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo, con la quale svolge un’intensa attività artistica in Italia e all’estero. Il concerto, il sesto della stagione della Mascagni, è in programma nel cortile del Complesso Vaccaro lunedì 8 agosto alle 20.