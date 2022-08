Calcio, colpo di mercato del Modica: dal Matera arriva in rossoblù l'esperto attaccante Antonio Falco

“Siamo orgogliosi di accogliere a Modica un attaccante che rappresenta una prima scelta, un atleta esperto e che aveva sul piatto diverse offerte”. Cosi il Direttore generale del Modica Calcio, Pino Rigoli presenta il neo acquisto rossoblù: si tratta dell’esperto e quotato attaccante campano Antonio Falco.

Classe 1994, nato a Maddaloni, proviene dal Matera dove ha disputato da protagonista la stagione scorsa contribuendo alla conquista della serie D da parte della formazione biancoblu.

Antonio Falco può vantare una carriera vissuta quasi per intero nei gironi meridionali dei campionati di serie D. Dopo aver esordito in quarta serie con il Città di Marino, ha indossato la maglia della Turris1994 per due stagioni, prima di passare al Real Giulianova dopo una breve parentesi di sei mesi nell’Eccellenza campana con la maglia del Gladiator. Tornato alla Turris nel 2015-2016, ha poi militato nella Gelbison Vallo della Lucania sino alla Grumentun Val D’Agri, poi trasformatasi in Matera Grumentum.

“E’ un attaccante completo – spiega ancora Rigoli –. Ha qualità importanti che adesso saranno a beneficio della nostra squadra. Era un nostro obiettivo di mercato e la trattativa è stata lunga in quanto c’erano diverse offerte su di lui anche di nostre dirette concorrenti al successo in campionato”.

Grande entusiasmo per la conclusione positiva della trattativa viene espresso anche da parte della proprietà societaria. “Siamo felici di aver chiuso questo colpo di mercato – commenta Mattia Pitino - e di aver messo a disposizione di mister Giancarlo Betta un calciatore di grande caratura ed ambito da diverse società. Ci inorgoglisce particolarmente che la scelta del giocatore sia ricaduta su Modica e su quello che lui stesso ha definito “un progetto credibile”. Stiamo lavorando per questo e i risultati in tal senso sono già in luce”.