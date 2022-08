Siracusa, spaccio di droga: arrestata un giovane di 26 anni

Nella mattinata di ieri, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di stupefacenti, agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato una giovane siracusana di 26 anni.

Gli investigatori della Polizia di Stato, a seguito di attente indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa della giovane che ha consentito di rinvenire e sequestrare 6,60 grammi di cocaina già suddivisi in singole dosi, pronte per lo spaccio.

L’arrestata, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stata rimessa in libertà e, pertanto, seguirà il suo iter giudiziario in stato di libertà.