Ragusa, il PD: a Ibla la Discesa Peschiera è al buio

"Gestione delle strisce blu a Ibla. Discesa Peschiera al buio, pericoloso operare per il personale che si occupa del controllo dei parcheggi a pagamento". E’ il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, ad evidenziarlo dopo aver raccolto le segnalazioni provenienti proprio da alcuni operatori. “Lungo la Discesa Peschiera e in un tratto di via Ottaviano – continua Chiavola – mi chiedo e ci chiedono come si possa operare in queste condizioni. E’ necessario, dunque, che si provveda al più presto al ripristino della pubblica illuminazione e a garantire le condizioni minime di agibilità a chi opera a supporto della comunità. Sollecitiamo l’Amministrazione comunale affinché verifichi la fondatezza delle segnalazioni e agisca al più presto. Tra l’altro, sempre qui, sarebbe opportuna un’azione straordinaria di pulizia".