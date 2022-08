Regionali, Renzo Spada folgorato da Cuffaro: corre per. la Nuova Dc

Renzo Spada, consigliere comunale di opposizione a Floridia, il più votato nelle ultime amministrative, è uno dei candidati della DC Nuova in provincia di Siracusa alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 25 settembre. Spada, 47enne, dipendente della Seus 118, è sposato e ha due figlie.

“È il momento di affrontare una nuova sfida e di scendere in campo per sostenere le esigenze del mio territorio e dei miei concittadini – dichiara Renzo Spada -. Con la passione, la serietà, l'impegno e la correttezza che mi hanno sempre contraddistinto, umilmente ma con coraggio, mi metto a disposizione di tutti, facendomi portavoce deli bisogni e delle istanze dei più fragili. Tra le tante tematiche, voglio portare avanti anche quella relativa al 118 e fare il possibile affinchè gli addetti possano svolgere il loro compito con serenità e nel pieno sviluppo dell’orario di lavoro”.