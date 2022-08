Ragusa, grandi emozioni per il Festival canoro "Cristina Guastella": ecco i premiati

Una serata dalle grandi emozioni per i partecipanti al Festival canoro intitolato a Cristina Guastella e svoltosi venerdì sera ai Giardini iblei di Ragusa Ibla. Il premio è intitolato alla giovane Cristina, voce di spicco del coro Mariele Ventre, scomparsa prematuramente nel giugno del 2011 a causa di un incidente sulla strada Ragusa-Marina di Ragusa. La prima edizione del premio si è svolta nel maggio del 2012 e, da allora, la famiglia ha voluto ricordare Cristina dedicandole il concorso per giovani talenti che, ogni anno, richiama partecipanti da tutta la Sicilia, e non solo. Lo spettacolo di venerdì sera è stato presentato da Ruggero Sardo. I cantanti sono stati giudicati da una giuria qualificata presieduta dal “direttore d’orchestra più amato d’Italia”, il Maestro Peppe Vessicchio. Gli altri componenti della giuria sono stati scelti tra rappresentanti della musica, dello spettacolo, del teatro. Ne hanno fatto parte: Andrea Rizzoli, Marco Vito, Giulia Campo, Alessia Pallavicino, Vincent Migliorisi, Pinella Rendo. Ospiti della serata sono stati Giulia Guastella, sorella di Cristina; Artemide Pititto; Valentina Falbo, il Coro Mariele Ventre di Ragusa. La direzione artistica è stata curata da Giovanna Guastella. Alla realizzazione del Festival canoro ha contribuito anche il Comune di Ragusa.

Appuntamento rinnovato all’anno prossimo, sempre nel ricordo di Cristina Guastella.

Questi i vincitori delle categorie ammesse al concorso:

Prima categoria, 9-11 anni

1° posto Angelica Zina Cottone, 10 anni, di Reggio Calabria, con il brano Controvento;

2° posto Carola Boccadoro, 11 anni, di Gaggi, con il brano A million dreams;

3° posto Alice Vinci, 10 anni, di Noto, con il brano Opportunity.

Seconda categoria, 12-14 anni

1° posto Noemi Zaccaria, 14 anni, di Modica, con il brano I’ll never love again;

2° posto Chiara Vinci, 14 anni, di Noto, con il brano I have nothing;

3° posto Lara Dipasquale, 14 anni, di Ragusa, con il brano Sola;

Terza categoria, 15-22 anni

1° posto Virginia Strano, 15 anni, di Floridia, con il brano Wondering;

2° posto Angelo Vaccarello, 15 anni, di Agrigento, con il brano Futura;

3° posto Alessia Ventura, 15 anni, di Caltanissetta, con il brano Sai ci basta un sogno.

PREMI SPECIALI

Premio speciale Cristina Guastella a Martina Isaia, 18 anni, di San Giovanni La Punta;

Premio speciale Trofeo Gruppo Scar a Rachele Liotta, 17 anni, di Catania;

Premio speciale Mallo Haus a Viola Pace, 11 anni, di Comiso;

Premio speciale Centro Seia a Biagio Meli, 14 anni, di Calatabiano.