Teatri di Pietra: gli spettacoli di questa settimana a Palermo, Modica, Agrigento, Marsala, Milazzo

Ecco gli spettacoli di Teatri di Pietra che andranno in scena la prossima settimana in cinque siti tra Palermo, Modica, Agrigento, Marsala, Milazzo: domani, lunedì 8 agosto, ORESTEA agamennone+coefore a Monte Jato di San Cipirello (PA) e Plays Ennio Morricone al Chiostro S.Maria del Gesù di Modica, una straordinaria opera dell’ingegno architettonico e decorativo, denso di stratificazioni stilistiche. Giovedì 11 Edipo a Colono sul promontorio proteso verso lo splendido paesaggio marino di Cattolica Eraclea (AG) nell’Area Archeologica Eraclea Minoa; Clitennestra Vs Ifigenia allo Parco Archeologico Lililibeo Baglio Tamburello; Elena Complesso monumentale di Milazzo (ME). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.00, biglietto 12,00 euro.