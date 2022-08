Marina di Modica, Ferragosto in musica con i protagonisti di Radio 105

Manca poco ormai per lo show di punta dell'estate modicana, già ricca di eventi e iniziative: sarà infatti un ferragosto decisamente diverso dal solito quello che si festeggerà quest'anno a Marina di Modica.

Attesissimi ospiti della serata saranno infatti, direttamente dagli studi di Radio 105 network, Martin & Jonny Mele, nomi notissimi e molto amati dal pubblico affezionato de “Lo zoo di Radio 105”, il programma radiofonico più irriverente in Italia. A riscaldare l'atmosfera penseranno i dj Michele Ricca e Mattia Terranova alla consolle, mentre sarà Daniele Scalone la voce della serata.

L'evento, in programma lunedì 15 agosto dalle ore 22 in piazza Mediterraneo, è organizzato dalla PGS (polisportiva giovanile salesiana).