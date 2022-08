Calcio, il Palermo si affida al 'genio': Corini torna sulla panchina rosanero

Il Genio, come lo chiamano tutti a Palermo, è tornato a casa. Eugenio Corini è pronto a cominciare la sua terza esperienza in rosanero dopo la prima da capitano e la seconda, molto breve, da allenatore nel vecchio club sotto la gestione Zamparini. L'allenatore cinquantaduenne ha firmato un contratto biennale ed è pronto a mettersi al centro del progetto della nuova proprietà City Football Group che in due stagioni punta a riportare il Palermo in serie A. "Sono carico entusiasta e motivato - ha detto Corini appena sbarcato all'aeroporto di Palermo - un grande saluto a tutti i tifosi rosanero e vi aspetto tutti sabato allo stadio, mi raccomando, forza Palermo". Per Corini potrebbe essere un segno del destino quello di tornare in rosanero con il compito di puntare alla promozione: la sua prima stagione da calciatore a Palermo fu infatti quella della grande cavalcata con lui in cabina di regia nel campionato 2003/2004. Un torneo concluso con la promozione nel massimo campionato per i rosanero dopo 32 anni di assenza. Per il Palermo quello fu l'inizio di un ciclo di quattro stagioni che proprio con capitan Corini portò la squadra non solo in A, ma anche in Coppa Uefa e fino agli ottavi di finale del torneo continentale, in semifinale di Coppa Italia e fino a sfiorare la qualificazione in Champions League. E proprio a Palermo Corini ha conosciuto la sua attuale moglie Aurelia, palermitana, con cui ha avuto due figlie: Sofia e Carlotta. Corini era già tornato in rosanero da allenatore il 30 novembre del 2016 per sostituire Roberto De Zerbi. Quella stagione si concluse con la retrocessione in B di un Palermo che vide alternarsi in panchina cinque tecnici: Davide Ballardini e De Zerbi prima di Corini, Diego Lopez e Diego Bortoluzzi dopo il suo interregno durato sette partite prima di dare le dimissioni. L'ex regista numero 5 ha vinto la concorrenza di Luca D'Angelo e Daniele De Rossi, rimasti in lizza fino alla fine dopo undici giorni di casting da parte della proprietà, e quella iniziale di Claudio Ranieri. Su Corini convergevano i pareri favorevoli del presidente Dario Mirri, del direttore sportivo Leandro Rinaudo, del direttore generale Giovanni Gardini e dell'uomo mercato a Palermo del City Group Luciano Zavagno e che alla fine hanno prevalso sulle referenze che la proprietà, rappresentata da Brian Marwood e Ferran Soriano, aveva ricevuto sugli altri allenatori in corsa. Corini esordirà sabato sera alle 20,45 al "Barbera" contro il Perugia, proprio la squadra che poche settimane fa, alla guida del Brescia, eliminò dai playoff in serie B. Il Genio dovrà iniziare subito forte per migliorare il suo attuale rendimento sulla panchina rosanero che vede una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte nelle sue sette partite prima di dimettersi per divergenze con l'allora patron Maurizio Zamparini.