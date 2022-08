Non accetta la multa e oltraggia i militari: lentinese preso ad Agnone

Nel fine settimana i carabinieri del Posto Fisso stagionale di Agnone Bagni, hanno controllato un 21enne lentinese, sorpreso a bordo di una moto di grossa cilindrata, privo di casco e assicurazione, mentre effettuava delle impennate, sollevando la ruota anteriore.

Il centauro, non accettando di buon grado il controllo e le sanzioni constatate dai militari dell’Arma, per attirare l’attenzione dei passanti si è aggrappato all’autovettura di servizio dei Carabinieri ed ha iniziato ad inveire ad alta voce contro gli operatori con improperi oltraggiosi. Allorquando i militari hanno cercato di allontanarlo dal mezzo per continuare l’attività di controllo ha opposto resistenza. Nonostante gli inviti alla calma, il giovane ha persistito nell’inappropriata condotta ed è stato quindi arrestato e condotto presso la sua abitazione a disposizione dell’A.G. di Siracusa.