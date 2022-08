Regionali, Barbagallo (Pd): "Fiducioso sul patto con il M5s"

"Con molta fatica, qui in Sicilia stiamo provando a tenere distinti i livelli. Quello nazionale da quello regionale. Proviamo a costruire una coalizione alternativa alle destre, forte di almeno 4 liste aperte a chi non ha governato con Musumeci. Sono ottimista, mi piacciono le sfide difficili". Lo dice, in un'intervista al Giornale di Sicilia, Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico. "Io sono fiducioso. Non dobbiamo dimenticare il lavoro fatto insieme in questi anni. Abbiamo vinto tante battaglie all'Ars sotto il comune denominatore costituito dalla linea su rifiuti, acqua, parchi. In tante amministrazioni governiamo già insieme. In due delle tre grandi città, Palermo e Messina, siamo stati alleati alle elezioni". "Ai grillini - continua il regretario regionale Dem - va riconosciuto che in Sicilia hanno caratteristiche importanti. Una classe dirigente di spessore e una certa freschezza dell'offerta politica". Per Barbagallo: "La coalizione in Sicilia è nata in modo chiarissimo, inclusivo. Ora però serve una accelerazione, sono i giorni decisivi. Anche perché inclusioni dell'ultima notte sarebbero difficili da spiegare, quelle sì...". La rottura di Calenda a Roma quanto le sta complicando il lavoro qui? "Io intanto vorrei ricordare che qui, finora, abbiamo l'alleanza più larga d'Italia. Poi va detto che i matrimoni si fanno in due ma pure le separazioni". "Con molta fatica, qui in Sicilia stiamo provando a tenere distinti i livelli. Quello nazionale da quello regionale. Proviamo a costruire una coalizione alternativa alle destre, forte di almeno 4 liste aperte a chi non ha governato con Musumeci. Sono ottimista, mi piacciono le sfide difficili". Lo dice, in un'intervista al Giornale di Sicilia, Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico. "Io sono fiducioso. Non dobbiamo dimenticare il lavoro fatto insieme in questi anni. Abbiamo vinto tante battaglie all'Ars sotto il comune denominatore costituito dalla linea su rifiuti, acqua, parchi. In tante amministrazioni governiamo già insieme. In due delle tre grandi città, Palermo e Messina, siamo stati alleati alle elezioni". "Ai grillini - continua il regretario regionale Dem - va riconosciuto che in Sicilia hanno caratteristiche importanti. Una classe dirigente di spessore e una certa freschezza dell'offerta politica". Per Barbagallo: "La coalizione in Sicilia è nata in modo chiarissimo, inclusivo. Ora però serve una accelerazione, sono i giorni decisivi. Anche perché inclusioni dell'ultima notte sarebbero difficili da spiegare, quelle sì...". La rottura di Calenda a Roma quanto le sta complicando il lavoro qui? "Io intanto vorrei ricordare che qui, finora, abbiamo l'alleanza più larga d'Italia. Poi va detto che i matrimoni si fanno in due ma pure le separazioni".