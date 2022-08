Sempre più roghi di spazzatura a Palermo, rifiuti bruciati allo Zen

I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte a spegnere i roghi appiccati alle cataste di spazzatura non raccolta nel quartiere dello Zen a Palermo. Ad essere bruciati i rifiuti accumulati tra le vie Fausto Coppi, via Costante Girardengo, via Adamo Smith, via Marchese Nicolò Pensabene, a due passi dalla scuola Giovanni Falcone, e lungo via Lanza di Scalea. Una serie di roghi che hanno reso l'aria irrespirabile per l'intera notte.