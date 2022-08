Acate, camminata della salute: oltre 100 partecipanti all'iniziativa dell'Avis

Oltre cento partecipanti alla terza edizione della "Camminata della Salute", organizzata dalla sezione Avis di Acate nello specchio di mare compreso tra Via dei Gabbiani e la foce del fiume Dirillo, a Macconi. Raggiante per il successo della manifestazione la presidente Pina Angirillo : "Due anni di stop sono stati tantissimi, così com'è tantissima la nostra sensibilità verso gli altri, verso chi giornalmente si trova a fare i “conti” con la propria salute. Finalmente ci siamo potuti riunire in riva al mare e dimostrare oltre alla sensibilità, che l’emergenza sangue non va in vacanza in estate. Un esaltante momento di unione e aggregazione con i donatori, aspiranti donatori e non". "Una bellissima manifestazione - aggiunge il vice presidente Salvatore Cutraro - riuscita grazie anche alla collaborazione di tre generose aziende locali che hanno offerto i ristori per il gruppo". Al termine del percorso, circa tre chilometri andata e ritorno sotto il sole cocente, ammirando quel che resta delle dune di Marina di Acate, ma purtroppo anche il triste spettacolo dell'abbandono della plastica e dei rifiuti di ogni genere,un piccolo break a base di frutta, infatti, ha "ricompensato" della fatica salutare, tutti gli entusiasti partecipanti. L'appuntamento ora è per l'estate 2023.