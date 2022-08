Modica, ospiti d'eccezione a Cava Ispica: il Maestro Peppe Vessicchio e l'attore Andrea Rizzoli

Una "immersione" nella storia di Cava Ispica e delle varie civiltà della Sicilia Sud Orientale per due ospiti speciali del Parco archeologico: il Maestro Peppe Vessicchio e l'attore romano Andrea Rizzoli. Dopo un giro panoramico di Modica, a cui non rinuncia mai il Maestro Vessicchio quando si trova in Sicilia, è stata la volta di una passeggiata culturale all'interno del Parco insieme alla guida turistica Sabrina Tavolacci che ha fatto apprezzare ai due ospiti l'importanza del sito archeologico le cui testimonianze del passato non finiscono di stupire il visitatore. Di notevole importanza la catacomba della Larderia, il sito sepolcrale più grande della Sicilia, dopo la catacomba di S. Giovanni a Siracusa; e il Gymnasium che ospitava, in postazioni separate, studenti e insegnanti, come si può rilevare da quel che rimane di alcune iscrizioni. Senza dimenticare le cosìddette "Grotte cadute", un grande complesso roccioso che può definirsi una sorta di primitivo condominio. Soddisfatti della visita i due ospiti che hanno promesso al personale del Parco di ritornare per dedicare una intera giornata a Cava Ispica.