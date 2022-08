DonnaFugata Film Festival, conclusa la prima parte dell'evento: appuntamento a Comiso

Conclusa domenica sera al Castello di Donnafugata, a Ragusa, la prima parte della 14esima edizione del “DonnaFugata Film Festival” che proseguirà poi a settembre, dal 3 al 11, alla Fondazione Bufalino di Comiso, con la direzione artistica di Andrea Traina. Ieri sera ospite d’eccezione l’attrice Paola Quattrini, anche lei, come la guest director Antonietta De Lillo, l’attore Antonio Catania e tutti gli altri registi, attori e sceneggiatori ospiti del festival, nata sotto il segno zodiacale dei Pesci. Il DonnaFugata Film Festival ogni anno si ispira infatti ad un segno zodiacale, scelta voluta dal fondatore Salvatore Schembari.

La Quattrini ha parlato della sua carriera, del complesso mondo del cinema, della necessità di godersi un film dinanzi al grande schermo, magari in compagnia, piuttosto che al chiuso di una stanza davanti probabilmente ad un dispositivo di piccole dimensioni. La prima parte del festival si è conclusa in musica con le note da Oscar suonate dalla Chroma Ensemble.