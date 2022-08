L'addio di Augusta ai due ragazzi morti in un incidente stradale

Hanno tutti gli occhi gonfi per le lacrime. C'è anche tanta rabbia per la tragica fine dei due ragazzi di Augusta, morti poco dopo le 2 di notte di sabato scorso. Oggi è stato l'ultimo addio per Gabriel Fazio e Peppe Armenio. Avevano rispettivamente 21 e 19 anni. Due vite spezzate all'interno di una Bmw X4, diventata una bara per loro. Il conducente della vettura di grossa cilindrata, è ricoverato al Muscatello di Augusta. Le sue condizioni sono gravi, ma per i sanitari, dovrebbe farcela. I funerali sono stati celebrati ad un'ora di distanza l'uno dall'altro. Alle 16 è stato officiato quello di Fazio in Chiesa Madre, alle 17 è stata la volta di Armenio a Santa Lucia, nel cuore della Borgata. Poi le due salme si sono ritrovate al camposanto per la sepoltura, accompagnate da parenti e da tantissimi giovani. Nell'orario dei funerali i negozi hanno abbassato le saracinesche per il lutto cittadino che era stato proclamato dal sindaco Peppe Di Mari.

L.M.