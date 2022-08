Scicli, erbacce e sterpaglie nel quartiere San Giuseppe: protestano i residenti

A Scicli i residenti del quartiere San Giuseppe – e non solo loro – chiedono che l’amministrazione comunale si faccia carico di una opera di pulizia delle erbacce che infestano la zona. Nei caratteristici vicoli del centro storico le sterpaglie attirano anche gli insetti aumentando i disagi per chi abita nel quartiere ma, anche, per i turisti. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, Mario Marino, a Scicli Video Notizie nel corso di una intervista, l’amministrazione comunale sta già affrontando il problema per risolverlo nel più breve tempo possibile.