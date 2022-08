Carlentini, ladro di carburante arrestato dai carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Carlentini hanno ricevuto alcune denunce per il furto di gasolio dai serbatoi degli autobus extraurbani che nottetempo venivano parcheggiati in un’area non custodita.

A seguito di un servizio di appostamento, i militari della locale Stazione, nel corso della notte, hanno fermato un 26enne di Lentini che si era introdotto furtivamente nell’area di parcheggio e stava riversando in alcune taniche il gasolio contenuto nei serbatoi degli autobus.

I Carabinieri, pertanto, hanno arrestato nella flagranza di furto il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, il quale, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Siracusa, è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Lentini, in attesa dell’udienza dibattimentale che si terrà nel prossimo mese di settembre.