Paziente aggredisce un infermiere all'ospedale Villa Sofia a Palermo

Un infermiere in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo è stato vittima di un'aggressione da parte di un paziente, avvenuta nei corridoi della struttura. Ricoverato da alcune ore, un uomo aveva rimosso in autonomia una flebo e aveva cominciato a passeggiare per il Pronto Soccorso, quindi tornato alla sua barella, ha chiesto a un infermiere di aiutarlo. Alla richiesta del sanitario di attendere, il degente è andato su tutte le furie e si è scagliato sull'infermiere. Pugni in testa e graffi prima di essere immobilizzato dai metronotte, con inevitabili minuti di confusione. La Polizia ha denunciato l'uomo con l'accusa di lesioni.