Medico di base di Lentini evade 300 mila euro: segnalato Agenzia Entrate

La Tenenza della Guardia di Finanza di Lentini, nel Siracusano, ha recentemente ultimato una verifica fiscale nei confronti di un professionista operante nel settore della medicina di base avente sede nel circondario aretuseo. Il medico, con quasi mille assistiti, esercitava prevalentemente l'attività di medico di base in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. Nonostante sia stato destinatario delle certificazioni da parte dell'Asp di Siracusa, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi per gli anni dal 2018 al 2021. La meticolosa attività ispettiva condotta dalle Fiamme Gialle lentinesi, attraverso la puntuale ricostruzione del reddito complessivo conseguito dal professionista, ha permesso di constatare una rilevante evasione fiscale di elementi positivi di reddito per circa 300.000 euro, a fronte dei quali si è determinato un mancato versamento di imposte dirette per quasi 50.000 euro. L'esito dell'attività è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate.