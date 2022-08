Caretta caretta liberata e gettata nel mare di Marettimo

Questa mattina è stata liberata nel mare di fronte all'isola di Marettimo, a Trapani, la tartaruga marina "Sulatru" (nome dialettale di un'erba locale delle isole Egadi), soccorsa nel mese di giugno dal personale del Centro di recupero per tartarughe marine dell'Area marina protetta delle isole Egadi.

L'esemplare di caretta caretta, di 5 anni d'età, lungo 37 centimetri per 5,85 chili di peso, al momento del ritrovamento, avvenuto sempre a Marettimo il 14 settembre del 2021, si presentava disorientato ed in grave difficoltà, perché aveva una ferita sul carapace causata da urto con unità navale, pertanto era stato subito soccorso e trasportato presso il Centro di recupero di Favignana, dopo circa un anno di attenzioni e cure è riuscito a guarire, ritornando oggi nel suo habitat naturale.