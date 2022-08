Covid, nel Ragusano lieve calo di contagi e un altro morto

Positivi al Covid in calo di poche unità nel Ragusano ma c'è da registrare un altro decesso nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di Vittoria. Il numero dei morti sale a 613. Nel report Asp del 9 agosto i positivi sono in totale 2.325: 2.286 in isolamento domiciliare e 39 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 57 Acate, 79 Chiaramonte Gulfi, 195 Comiso, 25 Giarratana, 76 Ispica, 479 Modica, 31 Monterosso Almo, 121 Pozzallo, 564 Ragusa, 104 Santa Croce Camerina, 143 Scicli, 412 Vittoria.