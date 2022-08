Modica, 2 anni fa la morte di Alberto Vicari: ricordare le vittime della strada

L’ 11 agosto del 2020 perdeva la vita in un incidente stradale, a Marina di Modica, Alberto Vicari, 50 anni, modicano, titolare di un’azienda di cioccolato biologico. E la Consigliera Comunale di Modica, Rita Floridia, amica di Alberto nonché cara amica e collega della madre, ha scritto al Commissario straordinario di Modica, Domenica Ficano, e al Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, per chiedere l’intitolazione di una piazza o un’arteria di Modica, alle “Vittime della Strada”.

"A quasi sette anni dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore degli effetti della direttiva UE 2012/29 sulla tutela dei diritti delle vittime - scrive Rita Floridia - il nostro Paese è ancora gravemente inadempiente. Lo stesso si può affermare per quanto riguarda la prevenzione: l’Italia nel 2019 non ha ridotto la strage del 50% ma solo del 22,9%. Le stragi stradali purtroppo continuano, con 9 nove morti e 661 feriti al giorno (dati Istat 2019) una problematica questa di sanità pubblica trattata come se fosse solo un fatto privato. Per questo motivo, supportata dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Sezione di Ragusa chiedo alla Commissaria Ficano, di dare un segno tangibile per conto della città di Modica, intitolando il Piazzale antistante il Polisportivo Comunale “Pietro Scollo” e l’intero svincolo con la ex Statale 115, in corso di completamento (proprio per eliminare i pericoli in un’area spesso teatro di gravissimi incidenti) alle “Vittime della Strada”. Tale intitolazione fra l’altro non arrecherebbe significativi fastidi di cambio anagrafico, considerato che in quella zona insistono poche abitazioni civili. La mia richiesta relativa alla sopracitata intitolazione in ricordo delle vittime della strada è maturata oltre che per una personale sensibilità alla problematica ( ho ancora vivo il dolore della perdita di mia madre scomparsa a causa di un incidente stradale così come di altri amici o conoscenti), ma anche perché credo fortemente che la sicurezza stradale debba rappresentare per un ente pubblico territoriale come il Comune, un elemento prioritario ed imprescindibile per garantire e salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini. Ricordare le migliaia di vittime della strada con iniziative di sensibilizzazione sarebbe cosa meritoria e rappresenterebbe per i familiari delle vittime un modo per sentire le Istituzioni più vicine. Auspico che questa richiesta sia presto accolta e che la stessa possa essere comunicata ufficialmente nel corso dell’iniziativa sulla sicurezza – 6° Edizione “Tutti insieme per la vita” 4° premio Sicurezza e legalità – organizzata dall’AIFVS, Sezione di Ragusa, che si svolgerà proprio a Modica il prossimo 1 Ottobre alle 20.30”.