Catania, sequestrati alla Dogana 19.488 bastoni per tende

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Catania, in seguito a un controllo della merce, segnalato dal sistema informatico di analisi dei rischi in uso all’Agenzia, hanno sequestrato 19.488 bastoni in metallo per tende.

In particolare, è stato riscontrato che l’etichetta presente sulla merce riportava la denominazione e l’indirizzo dell’importatore italiano in assenza di qualsiasi indicazione circa l’effettiva origine estera del prodotto.

Configurandosi la fallace indicazione di origine, i funzionari hanno provveduto al sequestro della merce e alla notifica all’importatore della sanzione da 10.000 a 250.000 euro. L’importatore potrà commercializzare la merce solo dopo aver apposto la prescritta etichetta recante l’informazione della fabbricazione extra UE del prodotto.