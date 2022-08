Controlli tra Aci Castello e Acireale: tanti segnalati in Prefettura per droga

I Carabinieri della Compagnia di Acireale con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” hanno predisposto lo scorso fine settimana un’attività di contrasto all’illegalità diffusa ed in particolare ai reati contro la persona ed il patrimonio.

Le attività, estese in arco serale-notturno nell’ambito del territorio dei comuni di Acireale ed Aci Castello, hanno consentito di monitorare diverse zone di entrambi i centri urbani, affollati di persone, nonché di effettuare controlli preventivi agli esercizi commerciali.

Le perquisizioni personali, effettuate nei confronti di diversi giovani in transito, hanno fornito risconti positivi per due giovanissimi, trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacenti e pertanto segnalati, quali assuntori, alla locale Prefettura.

Sono state altresì controllate, al fine di accertarne la regolare presenza in casa, una decina di persone sottoposte a misura restrittiva.

I militari, in tale contesto operativo, nel procedere alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, hanno identificato una cinquantina di persone e hanno controllato una ventina di veicoli.

Sono stati sanzionati amministrativamente diversi automobilisti: due sorpresi a bordo delle loro autovetture senza copertura assicurativa, due non in regola con la revisione periodica dei veicoli ed un altro beccato alla guida senza la patente di guida in quanto mai conseguita.

I carabinieri hanno pizzicato anche due automobilisti che circolavano in violazione della segnaletica stradale, cinque sprovvisti dei documenti di circolazione e un centauro privo del casco protettivo.