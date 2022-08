Mazara, il 15 ottobre inizia il ministero episcopale di monsignor Giurdanella

Inizierà il suo ministero episcopale in Diocesi sabato 15 ottobre il nuovo Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella. Modalità e tempi saranno resi noti nelle prossime settimane. Monsignor Giurdanella verrà ordinato Vescovo martedì 4 ottobre nella Cattedrale di Noto. «Dopo avergli manifestato il nostro affetto, la nostra gioia e la nostra gratitudine per aver accettato questa missione affidatagli da Papa Francesco, lo accompagneremo in queste settimane di preparazione intensa e di trepida attesa con la nostra preghiera, facendogli sentire la comunione e la vicinanza della Chiesa che presiederà con la sollecitudine pastorale di Cristo, buon Pastore», ha detto monsignor Domenico Mogavero, ora Amministratore Apostolico. Per l’ordinazione episcopale del vescovo modicano una delegazione della Diocesi di Mazara del Vallo parteciperà alla solenne celebrazione. Saranno promossi alcuni momenti di preghiera e di riflessione.

Nella foto di Paolo Manenti monsignor Angelo Giurdanella