Noto, in fiamme l'isola ecologica di contrada Santa Lucia: indagini in corso

In fiamme l'isola ecologica di contrada Santa Lucia a Noto. L'episodio si è verificato domenica 7 agosto, intorno alle 11. Gli operatori erano già intervenuti per il regolare svuotamento dei rifiuti e per la verifica del corretto funzionamento. L'isola ecologica è andata completamente distrutta dalle fiamme, che sono state spente dai Vigili del fuoco di Palazzolo Acreide intervenuti sul posto. Per quanto accaduto è stata sporta una formale denuncia e gli organi di competenza avranno adesso modo di stabilire la natura del rogo. Quello che si è verificato purtroppo non è un episodio isolato per la Roma Costruzioni srl, che gestisce il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Noto e che proprio in questi giorni ha ottenuto un'altra certificazione: ISO 37001 Anti-bribery management systems (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione).