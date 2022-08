A Portopalo più di duemila presenze per l'evento "Litoranea Festival"

Si è concluso a Portopalo la terza edizione dell’evento Litoranea Festival che unisce musica, cultura, svago e sostenibilità: 6 location, 41 artisti, 65 persone impegnate nello staff, oltre duemila presenze. Sono i numeri della terza edizione di Litoranea Festival, che si è svolto a Portopalo dal 4 al 7 agosto.

Quattro giorni di musica, workshop, sport, clean up, incontri e dibattiti con cui Litoranea si afferma a pieno titolo nel panorama degli eventi musicali, artistici e culturali dell’estate siciliana. Obiettivo raggiunto, dunque, per lo staff di Latte +, che sulla scia dell’entusiasmo e dimenticando la stanchezza accumulata, si è già messo al lavoro per l’edizione 2023.

L’Isola più a Sud della Sicilia diventa così protagonista indiscussa, meta privilegiata per siciliani e turisti che l’hanno raggiunta invadendo campeggi e strutture ricettive della zona per vivere un’esperienza immersiva e multisensoriale a contatto con la natura e all’insegna della sostenibilità.