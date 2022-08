Maltempo a Monterosso Almo, 5 scout soccorsi dalla Protezione civile

Il maltempo che si è abbattuto nel territorio monterossano ha bloccato in contrada Canalazzi cinque scout che si trovavano in campeggio. Sono dovuti intervenire gli uomini della Protezione civile per toglierli fa una situazione di pericolo a causa dell'ingrossamento del fiume Cirillo e da alcuni smottamenti causati dalla pioggia torrenziale. Uno smottamento ha anche provocato, per alcune ore, la chiusura della strada Monterosso-Vizzini. Solo disagi, per fortuna, e nessun danno alle persone.

(FOTO GIOVANNI BUCCHIERI)