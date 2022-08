Scicli, con l'auto contro un muro a Cava D'Aliga: ferita donna ispicese di 31 anni

Una trentunenne ispicese è rimasta ferita questo pomeriggio in un incidente autonomo verificatosi a Cava D'Aliga in Viale della Pace. La donna era alla guida di un'Audi A1, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un muro a secco. Violento l'impatto che ha causato serie contusioni alla donna che era sola in auto. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia municipale di Scicli. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.