Il sindaco di Siracusa, Italia:"Indispensabili i termovalorizzatori in Sicilia"

"Il primo punto dei nove che il movimento Cinquestelle in Sicilia afferma come imprescindibili nel proprio programma elettorale, rappresenta plasticamente una distanza incolmabile rispetto ai reali bisogni della nostra martoriata regione". Lo scrive Francesco Italia, sindaco di Siracusa, in qualità di componente della segreteria nazionale di Azione, il movimento di Carlo Calenda. "Parlare di termovalorizzatori in Sicilia non è solo indispensabile ma straordinariamente urgente. Nessuno dì noi pensa che la soluzione alle emergenza siciliana possa essere risolta solo con i termovalorizzatori - dice - Ô infatti assolutamente importante come elemento del programma del futuro governo regionale, oltre a un salto di qualità e di quantità sulla raccolta differenziata e su piani di prevenzione riduzione della produzione dei rifiuti, dotare l'intera regione di un sistema di impiantistica per il recupero e il riciclo dei rifiuti differenziati". Secondo il componente della segreteria nazionale di Azione è "altrettanto legittimo e opportuno completare il ciclo dello smaltimento dei rifiuti attraverso tecnologie di termo-utilizzazione di ultima generazione - come avviene in tantissime città e regioni italiane ed europee - e non subire, come è avvenuto negli ultimi 40 anni, i ricatti del sistema privato delle discariche. L'Italia e la Regione non si governano con i no ideologici ma con scelte coraggiose e programmi concreti".