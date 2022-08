Il Riesame di Palermo revoca i domiciliari a ex direttore generale dell'Ast

Il tribunale del riesame di Palermo ha revocato gli arresti domiciliari imposti all'ex direttore generale dell'Ast, Azienda siciliana trasporti, Ugo Fiduccia, sottoposto a misura cautelare nel contesto di un'inchiesta sugli appalti, ritenuti truccati, banditi dalla societa' interamente partecipata dalla Regione Sicilia. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Massimo Motisi e Marco Arico', ritenendo fortemente affievolite le esigenze cautelari: all'ex dirigente, in pensione dal primo aprile, e' stato imposto solo il divieto di esercitare cariche pubbliche. I difensori avevano presentato ricorso al riesame contro il no alla remissione in liberta', pronunciato dal Gip del Tribunale. Nelle scorse settimane gli stessi legali avevano chiesto e ottenuto il rito immediato, saltando l'udienza preliminare: il dibattimento iniziera' il 2 gennaio davanti alla terza sezione del Tribunale.