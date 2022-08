Festa del Santissimo Salvatore a Cefalù: in servizio poliziotti di quartiere

Per la festa del santissimo Salvatore a Cefalù la polizia di Stato ha rafforzato la presenza degli agenti con il nucleo poliziotto di quartiere della questura di Palermo. Gli agenti, così, per qualche giorno, al loro consueto e quotidiano itinerario cittadino hanno aggiunto, muovendosi agilmente a bordo di biciclette con le insegne della polizia di Stato, le caratteristiche viuzze del centro storico di Cefalù e del lungomare, garantendo a cittadini e visitatori di vivere in maggiore sicurezza i giorni di festa e, instaurando un contatto diretto, immediato e ravvicinato con la gente, hanno offerto un efficiente servizio alla collettività.

Un'iniziativa apprezzata anche dai residenti della cittadina e dal Vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante.