Riqualificazione di Ortigia, conferenza stampa a Siracusa

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, assieme ai componenti della Giunta e al delegato di quartiere, Gaetano Romano, presenteranno domani (11 agosto) alla stampa e alla città alcuni progetti di riqualificazione che saranno realizzati a breve in Ortigia. L’importo complessivo di spesa è di circa 2 milioni di euro.

Il finanziamento è legato a risorse regionali per la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato del centro storico.

L’incontro si terrà alle 10,30 all’Urban Center di via Nino Bixio 1.