Collocate 2 isole ecologiche a Pachino: una in via Taranto

Sono state ricollocate due isole ecologiche a Pachino: una in via Taranto e l’altra nel piazzale di ingresso dello stadio. “Speriamo - dichiarano la sindaca Carmela Petralito e l’assessore all’ecologia Giuseppe Campo - che tutti ne facciano un uso corretto, per evitare che i rifiuti vengano ancora dispersi nel nostro territorio. Pachino pulita dipende anche e soprattutto da noi. Il Comune vigilerà da parte sua sulla effettuazione dei servizi”