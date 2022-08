L'acqua torna potabile a Bagheria:ne era stato vietato l'uso nel 2019

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha emanato un'ordinanza con la quale si riattiva l'uso dell'acqua potabile nel comune del Palermitano.

Il 14 marzo 2019 era stata emessa un'ordinanza che limitava l'uso dell'acqua al solo uso igienico-sanitario non consentendone l'uso per cucinare e bere, a seguito di una nota dell'Asp di Palermo che dichiarava che il sistema idrico della città non garantiva la costante potabilità dell'acqua. In seguito, nel 2021, il servizio di gestione idrica è passato all'Amap, l'azienda municipalizzata di Palermo che gestisce il servizio idrico a Bagheria ed altri comuni della provincia. Oggi, sempre con una nota dell'Azienda sanitaria locale di Palermo, dopo un'attività di monitoraggio e controllo e analisi chimico-fisiche è stato comunicato che l'acqua può dichiararsi corrispondente alle norme di legge.