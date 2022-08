Covid, nel Ragusano calano i contagi ma aumentano i morti

Cala il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano ma c'è un altro morto per cui i decessi, dall'inizio della pandemia, salgono a 614. I positivi, in totale, sono 2.163: 2.128 si trovano in isolamento domiciliare e 35 sono ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: Acate 57, Chiaramonte Gulfi 83, Comiso 194, Giarratana 24, Ispica 64, Modica 434, Monterosso Almo 27, Pozzallo 109, Ragusa 549,

Santa Croce Camerina 101, Scicli 128 , Vittoria 358.