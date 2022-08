Scopriamo gli NFT: cosa sono e come funzionano

Se segui costantemente le criptovalute news e sei un appassionato di questo mondo, sicuramente avrai sentito parlare di NFT.

Andiamo a scoprire il mondo degli NFT

Cosa sono gli NFT? Qual è il loro funzionamento e come poterci investire? Queste sono le principali domande che molti si pongono da quando gli NFT hanno iniziato a riscuotere un successo non indifferente.

Spiegarlo a chi è totalmente a digiuno con la tecnofinanza e termini ormai in uso come crypto-art, blockchain DeFi o token non è semplice, ma vediamo insieme di capire come funzionano questi NFT.

Cosa significa NFT?

Iniziamo con il dire che NFT significa Non Fungible Token, che tradotto sarebbe, più o meno, Gettone digitale non fungibile o non riproducibile.

Per fare un piccolo esempio, un Bitcoin è fungibile, in quanto può essere sostituito con un altro, mentre gli NFT sono pezzi unici. Magari disponibili in varie copie o numeri limitati, ma unici.

Quindi con il termine NFT intendiamo un modo d'identificazione univoco, sicuro e che non lascia dubbi, di un prodotto digitale creato su internet.

Quindi qualsiasi oggetto digitale può essere un NFT: Una foto, un video, una GIF, un testo, un articolo, un quadro creato con dei programmi, un file audio e tantissimo altro.

Quando si certifica un oggetto con NFT è come se ci sia sopra la firma dell’autore. Impossibile ammettere che esistano altre copie firmate o dire che l’opera non sia originale.

Gli NFT non potrebbero esistere senza la blockchain. Per blockchain si intende un registro digitale, condiviso e totalmente immutabile, dove vengono memorizzate tutte le transazioni. Questi dati non possono essere alterati, manipolati o eliminati.

È un fantastico sistema che garantisce la tracciabilità dei trasferimenti, la trasparenza e verificabilità; ecco perché è considerata un sistema sicuro e affidabile per molti ambiti.

Con l’arrivo della blockchain si è trovato un modo per scrivere su un registro digitale informazioni relative al prodotto digitale. Quest’ultime non sono modificabili e ci dicono che quel prodotto è unico e non copiabile.

Così è iniziata una vera e propria corsa a produrre opere d’arte certificate con NFT, ed è nata la Crypto Art, protagonista di un vero e proprio boom negli ultimi anni.

Alcune opere, od oggetti digitali, sono stati venduti all’asta anche a centinaia di migliaia o addirittura milioni di euro.

Come funzionano gli NFT

Possiamo considerare questi token come una vera e propria evoluzione nel mondo dell’arte. Quando viene acquistato un NFT non si acquista un’opera nel senso stretto della parola. È garantita la possibilità di rivendicare un diritto di proprietà sulla stessa, attraverso uno strumento chiamato smart contract. Quest’ultimo è un protocollo che verifica l’esecuzione di un contratto.

L’artista salva in formato digitale la sua opera, che in linguaggio informatico corrisponde ad una stringa di numeri binari.

Questa sequenza viene poi compressa tramite il sistema di hashing in un hash. Questa hash viene poi memorizzata in una blockchain.

Come guadagnare con gli NFT

Si può guadagnare con gli NFT come con qualsiasi opera reale. Comprandola e poi rivendendola (se nel frattempo diventa rara o famosa). Oppure creandone da soli. Il modo migliore è affidarsi ad un crypto exchange.

Quest’ultimo deve essere sicuro ed affidabile come Kucoin, sicuramente una garanzia per quanto riguarda il mondo degli exchange. Qui potrai comprare, vendere e fare trading di tantissimi NFT. Ma non solo! Grazie a Kucoin potrai acquistare tantissime criptovalute ed arricchire così il tuo portafogli da investitore. Avrai la possibilità di guadagnare dalla volatilità dei cripto asset, oppure approfittare delle rendite passive che questo ottimo exchange mette a disposizione della sempre più numerosa clientela.