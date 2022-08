Pozzallo, inaugurata alla galleria Sacca la mostra "Frazioni di Infinito"

Inaugurata a Pozzallo la mostra “Frazioni di Infinito” presso la galleria SACCA di Pozzallo, in via Mazzini. In mostra opere di Giuseppe Colombo, Giuseppe Costa, Giorgio Distefano, Marilina Marchica, Ettore Pinelli, Salvo Rivolo, Alessia Scarso, Federico Severino, Giuseppe Vassallo, Giovanni Viola e Vlady (Art). La mostra, a cura di Giovanni Scucces, potrà essere visitata fino al 3 settembre, dal martedì al sabato dalle ore 18 alle 21 o su appuntamento.