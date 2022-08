Pachino, collocata una passerella per i disabili a Morghella

Dopo le passerelle già installate in alcune spiagge del nostro Comune (Marinella di Marzamemi, Costa dell’Ambra, Granelli viale del Silenzio, Punto Rio viale degli Oleandri) il litorale costiero di Pachino è ora ancora più disponibile ed accessibile a tutti.

Da alcuni giorni è stata infatti collocata nella vasta e suggestiva spiaggia di Morghella una lunga e comoda passerella, donata, accogliendo la richiesta della sindaca Carmela Petralito, dalla ditta Acqua Azzurra.

“Sarà così consentito l’accesso alle nostre spiagge, in maniera agevole e sicura, per le persone con disabilità o con mobilità ridotta - ha dichiarato la sindaca Petralito - perché il mare è una risorsa di tutti e va resa fruibile a chiunque voglia goderne, innanzitutto alle persone fragili, troppo spesso dimenticate o trascurate. Ringrazio in particolare il dott. Alessandro Puglisi Cosentino, che ha prontamente e generosamente accolto il nostro appello e i dipendenti di Acqua Azzurra che con perizia e dedizione hanno offerto ai pachinesi e ai tanti turisti un servizio davvero prezioso”.

Stamattina era presente l’assessore all’ecologia Giuseppe Campo, che ha assicurato l’installazione di altri contenitori per i rifiuti, in modo da tenere i luoghi puliti e accoglienti.