Cani denutriti e uccelli mal tenuti: denuncia nel Traapanese

I carabinieri di Marsala, con l'ausilio del personale specializzato del Nucleo CITES di Trapani (Carabinieri addestrati a contrastare il traffico di animali protetti) e il supporto dei militari della Compagnia d'Intervento Operativo del 12^ Reggimento Sicilia, hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un 30enne per vari reati, tra cui maltrattamento di animali.

L'uomo, sottoposto a perquisizione nella sua abitazione di proprietà a Marsala, pur esibendo regolare licenza di porto d'armi, deteneva 5 fucili da caccia e vario munizionamento senza alcuna garanzia di sicurezza, peraltro in luoghi diversi da quelli autorizzati. I cani, razza Pointer, intestati all'indagato con relativo chip identificativo, non avevano a disposizione né acqua né cibo, versando in condizione d'igiene pessime, probabilmente da diverso tempo. C'erano anche 30 cardellini di varie specie, tutte particolarmente protette, in condizione di malnutrizione ed aspra cattività. I cani e gli uccelli sono stati presi in consegna dai Carabinieri e, dopo le cure, potranno tornare in libertà.