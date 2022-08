Incidente in via Torregrossa a Licata: morto un ragazzino di 15 anni

Un quindicenne, Emanuele Piacenti, è morto, stanotte, a Licata dopo un incidente stradale verificatosi in via Torregrossa. Il quattordicenne che era con lui è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. In via Torregrossa vi sarebbe stato uno scontro fra tra un'auto e uno scooter, guidato da Piacenti, a bordo del quale c'erano i due ragazzini.

Il quindicenne sarebbe morto sul colpo. Della ricostruzione dell'incidente si sta occupando la polizia.